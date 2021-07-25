Ataşehir'de 15 yolcusu olan otobüsün motorunun yandığı anlar kamerada

Ataşehir'de seyir halinde olan özel halk otobüsünün motor kısmında bir anda yandın çıktı. Yangını fark eden otobüs şoförü otobüsü yolun kenarına çekerek içeride bulunan 15 yolcuyu otobüsten indirdi. Dikkati sayesinde yolcuları kurtaran otobüs şoförü, yangın söndürme tüpüyle motor kısmındaki yangına müdahale ederek söndürdü. Otobüsün motorunun alev alev yandığı anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Ataşehir İçerenköy Mahallesi Karaman Çiftliği Yolu Caddesi üzerinde saat 09.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 15 yolcusuyla beraber seyir halinde olan İstanbul Ulaşım AŞ.'ye bağlı 19S hat numaralı Yenidoğan - Kadıköy seferi yapan Temsa markalı özel halk otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Motor kısmından yükselen dumanları fark eden otobüs şoförü otobüsü hızla yolun kenarına park etti. Otobüs şoförü otobüste bulunan 15 yolcuyu indirdikten sonra, olay yerinin yanında bulunan büfeden aldığı yangın söndürme tüpüyle yangına müdahale etti. Motor kısmında başlayan yangın şoförün müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri de motor kısmında soğutma çalışmaları yaptı. Otobüsün motor kısmında başlayan yangın nedeniyle kısa süreli panik yaşayan yolcular daha sonra başka bir otobüse binerek yoluna devam etti.

Motoru yanan otobüsün yolcularından Baki Kılıç, "Araba birdenbire tutuşmuş, binen bir arkadaş söyledi arabanın yandığını. İndik, başka da bir şey yok. Bizde bir şey yok" dedi.

Görgü tanığı Hakkı Mutlu ise, "Alev çıkıyor başka bir şeyin farkına varamadım. Büfeden yangın söndürme getirdiler. İlk müdahaleyi o yaptı. Yolcular çok kalabalıktı. Hepsi tahliye oldu başka arabalara bindi gittiler o kadar. Niyeyse neden nasıl oldu bilemiyorum yani" dedi.

Öte yandan otobüsün motorunun alev alev yandığı anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.