Ataşehir'de 19 Mayıs coşkusu

Ataşehir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına akın eden vatandaşlar çeşitli atölyelerde eğlenme fırsatı bulurken, konserlerle müzik coşkusu yaşandı. Ataşehir'deki 19 Mayıs kutlamaları, saat 21.45'te dev ekranda Anadolu Efes'in Euroleague'deki final mücadelesinin gösterimiyle devam edecek.

Ataşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı Cumhuriyet Parkı'nda düzenlenen etkinliklerle kutladı. Kutlamalara akın eden vatandaşlar, 7'den 70'e her yaşa hitap eden atölyelerde eğlenirken, Evrencan Gündüz konseriyle de unutulmaz bir müzik şöleni yaşandı. Konser Fermuar grubuyla devam ederken, 19 Mayıs kutlamalarının gün boyu devam edeceği, etkinlikler kapsamında Anadolu Efes'in Euroleague'deki final mücadelesinin de parktaki dev ekrandan izleneceği kaydedildi.

Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Hişman, “Bugün çok önemli bir gün, 19 Mayıs. 100 yıl önce bu milletin kurtuluş meşalesinin yakıldığı gün. 100 yıl geçmiş olmasına rağmen hala o gururu, o sevinci yaşıyoruz. Biz de Ataşehir Belediyesi olarak geçmiş olan 100 yıla yakışır şekilde bir dizi etkinlikle kutluyoruz. Burada gerek Yeditepe Üniversitesi, gerek genç kardeşlerimiz, belediyemizin orkestrasıyla Ataşehirlilere konserler sunacağız. Heyecanlıyız, mutluyuz, nice 100 yıllara diyoruz” şeklinde konuştu.

Ataşehir Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü Eğitim Komisyonu Başkanı Hüseyin Dinçtürk ise şunları söyledi:

”Ataşehir Belediyesi olarak 19 Mayıs'ın Atatürk'ün başlattığı o kutlu yürüyüşün yüzüncü yılında Cumhuriyet Meydanı Parkı'nda bütün gençlerle beraberiz. Bugün birçok atölyeye ev sahipliği yapıyoruz. Gençler için tişört boyama atölyesinde gençler kendi tarzlarına göre tişörtlerini boyuyorlar. Genelde üretim ağırlıklı atölyeleri tercih ettik. Cep telefonu tasarım atölyesiyle gençlerin kendi cep telefonu kapaklarını tasarlamalarını istedik. Aynı şekilde drone uçurabilecekleri, drone deneyimi yaşayabilecekleri bir atölye düzenledik. Yine VR ve AR dediğimiz arttırılmış gerçeklik üzerine gençlerin bir tecrübe edinmesi adına atölyemiz var. Beyin gücünü kullanarak gençlerin birbiriyle araba yarıştırabilecekleri bir atölyemiz bulunuyor. Yine gençlerin birbiriyle keyifle playstation oynayabileceği oyun atölyelerimiz bulunuyor. Aynı şekilde saç boyamadan şişme oyun parkurlarına kadar birçok eğlenceli aktivite mevcut. Burada bugün güzel olan şey, 7'den 70'e bütün Ataşehirlilerin burada olması. Bu bizim için çok kıymetli. Evet, gençlik bayramı, gençlik festivali, ama Ataşehir'de herkes kendini genç hissediyor. Çünkü bu kent yaşanabilir bir kent. Çocuklar da, gençler de, orta yaş ve üzeri de burada. Bize bu imkanları sağlayan başkanımız Battal İlgezdi'ye teşekkür ediyoruz.”