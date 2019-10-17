Ataşehir'de 21 katlı inşaatta yangın paniği

Ataşehir'de inşaat halinde olan 21 katlı binanın 16. katında yangın çıktı. İtfaiye yangına merdiven aracı ile müdahale ederken yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Ataşehir Küçükbakkalköy Mahallesi Ali Ay Sokak'ta bulunan inşaat halindeki 21 katlı binanın 16. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine Kayışdağı itfaiye grubu çağrıldı. Binanın çok katlı olması nedeniyle olay yerine merdiven aracı da sevk edildi. İtfaiye, 16. katta çıkan yangına merdiven ile ulaşarak müdahale etti. Ardından binanın alt katlarında soğutma çalışması yapıldı. Herhangi can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı yangın kontrol altına alındı.