Ataşehir'de 23 Nisan tören ve etkinliklerle kutlanacak

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her yıl olduğu gibi bu yılda Ataşehir'de coşkuyla kutlanacak.

Ataşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklar için birbirinden eğlenceli bir program hazırladı. Bu anlamlı gün sayesinde çocuklar kardeşlik, sevgi ve dostluk bağlarını geliştirerek bir arada olmanın sevincini hep birlikte yaşayacaklar.

23 Nisan Salı günü Erdal Eren Sivil Toplum Merkezi'nde 13.00-17.00 saatleri arasında başlayacak Çocuk Bayramı etkinliklerinde; Ataşehir Gençlik ve Çocuk Halk Dansları Topluluğu ile Ataşehir Belediyesi Çocuk Korosu sahne alacak.

Erdal Eren Sivil Toplum Merkezi'nin yanında bulunan Deniz Gezmiş Parkı'nda ise çocuklar için birbirinden farklı, eğitici ve eğlenceli atölyeler düzenlenecek.

4-12 yaş arası çocuklar için olan bu atölyeler arasında; tohum atölyesi, pilates atölyesi, resim atölyesi, kitaplığımızı süslüyoruz atölyesi, biblo yapımı atölyesi, çocuk hakları atölyesi ve çocuk yogası, Türkiye Sakatlar Derneği ile empati atölyesi, Vatan Okulları ile kumaş çanta baskı ve boyama atölyesi, aktif felsefe ile erdemler atölyesi, drama atölyesi, satranç atölyesi ve izcilik atölyesi çalışmaları bulunuyor.

Tüm çocukları ve ailelerini, 23 Nisan coşkusuyla buluşmak için Ataşehir'e davet ediyoruz.