Ataşehir'de 4 bin 520 öğrenciye sıfır atık eğitimi verildi

Cumhurbaşkanlığı himayesinde hazırlanan Sıfır Atık Yönetimi Eylem Planı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye'deki tüm kamu kuruluşlarında Sıfır Atık Projesi'ni başlatmıştı.

Çalışmaların Ataşehir'de devam eden bölümünde, belediye tarafından 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı içerisinde 16 okulda 41 eğitim verilerek toplamda 4 bin 520 öğrenciye ulaşıldı.

Sıfır atık eğitimleri kapsamında; Akşemsettin İlkokulu, Bahçeşehir Koleji, Kadriye Faik Koparan İlkokulu, Yüzyıl Anaokulu, Şehit Öğretmen Hasan Akan İlkokulu, İhsan Kurşunoğlu Ortaokulu, Şehir Akın Sertçelik Anadolu İmam Hatip Lisesi, Ataşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Mehmet Rauf Anadolu Lisesi, Dilek Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yeditepe Özel Eğitim Meslek Lisesi, Şehit Öğretmen Nuriye Ak Anaokulu, Ali Fuat Cebesoy İlkokulu, Denizatı Okulları, Emlak Konut Ortaokulu ve Cemile Besler İlkokulunda bilgilendirme çalışmaları yapıldı.

Eğitim sunumlarında öğrencilere ambalaj atıklarının, atık pillerin, elektronik atıkların ve bitkisel atık yağların kaynağında ayrı toplanması ve geri dönüşümü hakkında bilgi verilirken, sıfır atık konusunun önemine de dikkat çekildi. Ayrıca Ataşehir Belediyesinin sıfır atık uygulamaları anlatılırken, bireylerin de üzerine düşen sorumluluklar öğrencilerle paylaşıldı. Eğitimlerle birlikte öğrenciler zaman zaman geri dönüşüm tesislerini de yerinde ziyaret etme fırsatı buldu. Eğitimlerin sonunda öğrencilere konuyla ilgili broşürler dağıtıldı.