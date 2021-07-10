Ataşehir'de 4 katlı bina alevlere teslim oldu

Ataşehir'de 4 katlı binanın çatısında, işçilerin açık unuttuğu tüpün sıcaktan patlamasıyla yangın çıktı. Çatıda başlayan yangın teras katını da sardı. Çatısı yanan bina drone ile havadan görüntülendi.

Ataşehir Kayışdağı Mahallesi Akyazı Caddesinde bulunan 4 katlı bir binada saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Yangının çatıda çalışma yapan işçilerin açık unuttuğu tüpün sıcaktan dolayı patlamasıyla çıktığı iddia edildi. Binanın çatısında başlayan yangın binanın teras katını da sardı. Yangın nedeniyle hem çatı hem de teras katında büyük maddi hasar oluştu. Çevreye yayılan alev ve dumanı fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çevrede de paniğe neden olan yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangına tanık olan esnaf Ahmet Şeker, “Birdenbire sesler geldi. Binanın çatısında zaten çalışmalar vardı. Çalışan çatı elemanları sanırım yanlış hamlede bulunmuşlar. Bir patlama sesi ile birlikte zaten itfaiyeler buraya gelerek müdahale etti” dedi.

Ümit Sığırcı ise, “İnşaat işçileri çalışma sonrası sanırım tüpü açık unutmuşlar. Havanın sıcak olması ile birlikte tüp patlama yapmış. Bundan dolayı da çatı bir anda alev aldı. Biz de yangını fark edince hemen dışarı çıktık. İtfaiye ekipleri geldi yaklaşık bir buçuk saattir yangın sürüyor” dedi.

Öte yandan alevlere teslim olan binanın çatısı drone ile havadan görüntülendi.