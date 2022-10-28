Ataşehir'de 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Ataşehir'de 4 katlı binanın çatı katında tadilat sırasında yangın çıktı. Dumanların yükseldiği çatı rüzgarın etkisiyle kısa sürede alevlere teslim olurken, yan binadaki bir vatandaş fıskiye ile yangını söndürmeye çalıştı.

Ataşehir Aşık Veysel Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın çatısında saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Edinilen bilgilere göre, yangın çatıda onarım çalışması yapıldığı esnada meydana geldi. Dumanların yükseldiği çatı, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede alevlere teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek soğutma çalışması yaptı. Yan binada bulunan bir vatandaş ise fıskiye yardımı ile camdan yanan çatıya müdahale etti. Çıkan yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, çatıda maddi hasar oluştu. Çatıdan alevlerin yükseldiği anlar ve itfaiyenin soğutma çalışmaları havadan dron ile görüntülendi.

Mahalle sakinlerinden Şenol Kaygısız, “Yukarıda çatıyı onarırken biraz yaşlı ve bilinçsiz insanlar galiba, tüpü falan koyuyorlar. Oradan kaynaklanıyor ve çatı yanıyor. Çocuk da aslında yeni evli zaten, eşyaları falan var. Onun için çırpındı annesi. Sağ olsun itfaiye erken geldi. Mahsur kalan kimse yok” dedi.