Ataşehir'de 6 mahalle nazım imar planlarına kavuştu

Ataşehir'de 6 mahalle için imar planları çıktı. Uzun yıllardır imar bekleyen Ataşehir'in İçerenköy, Küçükbakkalköy, Mustafa Kemal, Âşık Veysel ve Kayışdağı, İnönü Mahalleleri sonunda nazım imar planlarına kavuştu.

Ataşehir'in İçerenköy-Küçükbakkalköy, Mustafa Kemal-Âşık Veysel ve Kayışdağı-İnönü Mahallelerine çıkan imar planları sonucu Mustafa Kemal ve Aşık Veysel Mahalleleri için 1/5000 imar planları ile ilgili bilgilendirme amaçlı toplantı düzenlendi. Ataşehir Belediyesi binasında düzenlenen toplantıya mahalleliler katıldı. Toplantı sonunda vatandaşlar sorularını Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'ye yönelterek, kafalarındaki soru işaretlerini giderdi. İlgezdi, ilerleyen zamanlarda mahallelerde vatandaşlar ile bir araya gelerek daha büyük toplantılar yapacağını belirtti.

İmar planları ile ilgili açıklama yapan Başkan İlgezdi, “Ataşehir yeni kurulduğunda bu mahallenin planları yoktu. Aslında doğal olarak kendini revize etmenin yolu, bütün mahallelerin imar planının olmasıdır. Ben bu kentte 2009 yılında mazbatayı aldığımda 20 yıl önce de aynıydı. İşte bu süreçte bütün arkadaşlarımızın gayretleriyle özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Bey'in talimatıyla, siyasi partilerin grup başkan vekilleri ile görüştük. 6 mahallenin 1/5000'lik imar planları çıktı. Yaptıktan sonra da tekrar İstanbul Büyükşehir'e gidecek. Onaylayacak. Sonra biz ruhsat vermeye başlayacağız. Ben hayırlı olsun diyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.