Ataşehir'de 6 mahallenin nazım imar planları çıktı

Uzun yıllardır imar bekleyen Ataşehir'in İçerenköy-Küçükbakkalköy, Mustafa Kemal-Âşık Veysel ve Kayışdağı-İnönü Mahalleleri sonunda Nazım İmar Planlarına kavuştu. Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin yoğun çabaları sonunda 1/5 bin'lik nazım imar planları İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kabul edildi.

13 Ocak Perşembe günü görüşülen Ataşehir'in 6 mahallesi ve yakın çevresine ilişkin 1/5 bin'lik nazım imar planları İBB Meclisi'nden oy birliğiyle geçti. Kabul edilen nazım imar planları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı onayından sonra 30 gün askı sürecine çıkacak. Planlara itiraz etmek isteyen vatandaşlar 30 günlük süreç içerisinde dilekçelerini İBB Planlama Müdürlüğü'ne verebilecek. Askı süresinin sonunda 1/5 bin ölçekli imar uygulama olanları Ataşehir Belediyesi tarafından yapılacak.

“Halkımıza hayırlı olsun”

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, “Ataşehir Belediyesi olarak halkımız için verdiğimiz mücadelenin sonucunu aldık. İBB Meclisi'nden oy birliği ile geçen mahallelerimizin nazım imar planları Ataşehirimize, halkımıza hayırlı olsun. Uzun yıllardır çözülmemiş imar sorununu İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile el ele vererek çözüme kavuşturduk. Başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu olmak üzere tüm partilerin Belediye Meclis üyelerine ve katkı sağlayan herkese teşekkür ederim” dedi.