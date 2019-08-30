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Ataşehir'de açık hava konserleri başlıyor

Ataşehir’de açık hava konserlerei başlıyor.

Ataşehir'de açık hava konserlerei başlıyor. Bu yılki konserlerde Grup Seksendört, Suzan Kardeş, Cengiz Kurtoğlu, Pamela ve Ümit Besen gibi isimler sahne alacak.


Ataşehir Watergarden'da açık hava konserleri 31 Ağustos akşamı Grup Seksendört ile başlayacak. Aralık ayına kadar devam edecek konserlerde havuz üzerine kurulacak özel sahnede ziyaretçiler keyifli anlar yaşayacak. Her çarşamba ve cuma günü 90'lar konseptinin işleneceği konserde ziyaretçiler İstanbul'da geçmişe yolculuk yapacak. Çarşamba, cuma ve cumartesi günleri gerçekleşecek konserler saat 20.00'da başlayacak ve tüm misafirlere ücretsiz olacak. Etkinlik boyunca Grup Seksendört, Sibel Alaş, Çelik, Seda Sayan, Ferda Anıl Yarkın, Ege, Suzan Kardeş, Deniz Arcak, Ali Güven, Cengiz Kurtoğlu, Zafer Peker, Ufuk Yıldırım ve Pamela ile Ümit Besen ikilisi sevenleri ile buluşacak.

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