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Ataşehir'de, akşamları yazlık sinema keyfi

Ataşehir Belediyesi’nin düzenlediği yaz etkinliklerinde parklarda açık hava sinema gösterimleri yapılacak.

Ataşehir Belediyesi'nin düzenlediği yaz etkinliklerinde parklarda açık hava sinema gösterimleri yapılacak. 19 Temmuz Cuma akşamı başlayacak film gösterimleri 4 Ağustos Pazar gününe kadar sürecek.


Açık havada sinema izleme keyfini nostaljik olmaktan çıkaran Ataşehir Belediyesi, ailecek izlenebilecek filmleri parklara getirerek yaz akşamlarını renklendirecek.


Türk Sinemasının son yıllardaki en beğenilen filmlerinden olan; Organize İşler Sazan Sarmalı, Hadi Be Oğlum ve Hedefim Sensin isimli filmler 9 farklı mahallede izleyiciyle ücretsiz olarak buluşacak.


19 Temmuz Cuma akşamı Mustafa Kemal Mahallesi, Deniz Gezmiş Parkı'nda Organize İşler Sazan Sarmalı filminin gösterimiyle başlayacak açık hava sinema keyfi; Fetih, Esatpaşa, İçerenköy, Atatürk, Küçükbakkalköy, Ferhatpaşa, Kayışdağı ve Yeni Çamlıca mahallelerinde devam edecek. Filmler her akşam saat 20.30'da başlayacak.



Program:


19 Temmuz Cuma Mustafa Kemal Mahallesi Deniz Gezmiş Parkı Organize İşler Sazan Sarmalı


20 Temmuz Cumartesi Fetih Mahallesi Buhara Parkı Organize İşler Sazan Sarmalı


21 Temmuz Pazar Esatpaşa Mahallesi Yeni Pazar Alanı Organize İşler Sazan Sarmalı


26 Temmuz Cuma İçerenköy Mahallesi Nuri Cıngıllıoğlu Lisesi bahçesi Hedefim Sensin


27 Temmuz Cumartesi Atatürk Mahallesi Amfili Park Hedefim Sensin


28 Temmuz Pazar Küçükbakkalköy Mah. Nazım Hikmet Parkı Hedefim Sensin


2 Ağustos Cuma Ferhatpaşa Mahallesi Taziye Evi Önü Hadi Be Oğlum


3 Ağustos Cumartesi Kayışdağı Mah. 80. Yıl Cumhuriyet Parkı Hadi Be Oğlum


4 Ağustos Pazar Yeni Çamlıca Mah. Şehit Öğr. Hüseyin Ağırman Parkı Hadi Be Oğlum

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