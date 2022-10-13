Ataşehir'de aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyonet şoförü dükkana daldı: 1 ölü, 1 yaralı

Ataşehir'de yola süratli giren kamyonet şoförü, aracının direksiyon hakimiyetini kaybedip dükkana daldı, kaza sonucu 1 kişi hayatını kaybettii 1 kişi ise yaralandı.

Olay sabah 05.30 sularında Ataşehir Kayışdağ Caddesi üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 FTG 740 plakalı kamyonet şöförü kavşağa süratli bir şekilde girdi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden şoför önce taksiye daha sonra yol üzerinde bulunan dükkana daldı. Olay esnasında dükkanın kapısında duran 2 kişiden biri olan Buğra Kaan Yücebaş çarpmanın etkisiyle olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer şahıs ise yaralı olarak hastaneye kaldırdı. Dükkanda maddi hasar oluşurken olay yerinde bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Olayın ardından kamyonet şoförü olay yerinden kaçarken, olay yeri inceleme ekipleri komyonet çevresinde çalışma yaptı. Polis ekipleri ise güvenlik amaçlı yolu trafiğe kapattı. Edinilen bilgiye göre hayatını kaybeden Buğra Kaan Yücebaş'ın ise Süreyyapaşa Devlet Hastanesinde doktor olduğu öğrenildi. Kazadan sonra olay yerine gelen aile fertleri feryat etti. Polis olay ilgi inceleme başlattı.