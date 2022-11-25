Ataşehir'de atıklardan giydirilmiş manken, atık azaltımına dikkat çekti

Bu kez de Metropol İstanbul Alışveriş Merkezi'nde Devridaim Enstitüsü iş birliğiyle, ileri dönüşümü odağına alan ve sanatın dönüştürücü gücünden faydalanarak kaynakların verimli kullanımıyla ilgili farkındalık oluşturmayı amaçlayan bir program düzenlendi.

“Dönüşen Manken Var” sloganıyla hazırlanan etkinlikte, atıklardan giydirilmiş manken alışveriş merkezinde dolaşarak yurttaşların yoğun ilgisini çekti. Programa; Ataşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Ayten Bağdatlıoğlu Kartal, Devridaim Enstitüsü Kurucu Ortağı Yasemin Uluçınar, Proje Sorumlusu Özlem Şahin, Sürdürülebilir Ürün Tasarımcıları Hare Andaç, Gülşah Kara, Çocuk Programları Sorumlusu Cansu Çakıcı ile Ataşehirli yurttaşlar ve çocuklar katıldı.

Bireyin günlük yaşamda kullandığı, tüketerek bir kenara terk ettiği nesne ve objeler ile işlevini yitirmiş her türlü atığı sanatın kendi dünyasında eser olarak yeniden var edilebileceği mesajı verildi. Sonrasında ise kahve çuvallarından “Çanta Yapım” atölyesi ile “Sürdürülebilirlik ve Döngüsel Ekonomi” söyleşisi gerçekleştirildi.

Etkinlik hakkında açıklamada bulunan Ataşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Ayten Bağdatlıoğlu Kartal, “Avrupa Atık Azaltma Haftası, tek bir hafta boyunca sürdürülebilir kaynak ve atık yönetimi hakkında bilinçlendirme eylemlerinin uygulanmasını teşvik etmeyi amaçlayan bir girişimdir. Biz de Ataşehir Belediyesi olarak sürdürülebilir kaynak ve atık yönetimi hakkında bilinçlendirme ve farkındalık çalışmaları yapıyoruz. İlk etkinliğimiz olan Takas Pazarımıza yurttaşlardan olumlu dönüş oldu ve biz de bu etkinliği düzenli aralıklarla yapmaya karar verdik. Bugün burada ise ‘atığın modası' geçti diyerek gerçekten ihtiyaçımız olan ürünleri seçmeliyiz. Özellikle sürdürülebilirlik yönetime dikkat etmeliyiz. Kaynaklarmız sonsuz değil bu nedenle var olan kaynaklarımızı bilinçli tüketmeliyiz” dedi.

25 Kasım Cuma günü ise doğada hiçbir malzemenin atık olmadığı ve bir şeyin atığının başka bir şeyin kaynağı olduğuna dair farkındalık oluşturmak ve tüketicilere, gıda israfının azaltılması bilincinin verilmesi amaçlanan “Atıksız Mutfak” atölyesi Mustafa Saffet Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Atıksız Mutfak Atölyesi'nde Nil Ormanlı Balpınar liderliğinde, “gıda israfının önüne geçmek mümkün mü, mutfak gereçlerinin plastiksiz alternatifleri var mı, doğa dostu mutfak nasıl olur, sebze ve meyveleri nasıl saklamalı” sorularına cevaplar arandı.

Avrupa Atık Azaltım Haftası'nda atık azaltımına dikkat çekmek amacıyla 26 Kasım Cumartesi günü Düştepe Oyun Müzesi'nde yapılacak son etkinlik ise; 6-9 yaş aralığında çocuk katılımcılar için sürdürülebilirlik yaklaşımıyla, eko anksiyete oluşturmadan hazırlanan Ekoloji Temelli Drama Atölyesi olacak. Çocuklar ekoloji, sürdürülebilirlik üzerine oyunlar oynayıp iklim krizine dair farkındalık kazanacaklar.