İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ataşehir'de babası tarafından vurulan şahıs ağır yaralandı

Ataşehir’de babası tarafından silahla vurulan şahıs ağır yaralandı.

Ataşehir'de babası tarafından silahla vurulan şahıs ağır yaralandı. Şahıs, parkta vurduğu oğlunun başında bir süre bekledi. Ağır yaralanan adam hastaneye kaldırılırken, baba gözaltına alındı.


Olay, Ataşehir Örnek Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, bir parkta bulunan S.K. ile 30 yaşındaki oğlu U.K. arasında tartışma yaşandı. Silahına davranan S.K., oğluna ateş ederek ağır yaraladı. Kurşunun hedefi olan U.K. yerde yatarken, baba S.K. bir süre vurduğu oğlunun başında bekledi. Olay yerine gelen polis ekipleri şahsı gözaltına aldı. Ağır yalanan U.K. ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.