Ataşehir'de bahar etkinliklerle kutlanıyor

Sanatseverler baharın en güzel günlerini konser, tiyatro, sohbet ve söyleşiyle dolu dolu geçirecek.

İlk etkinlik 2 Nisan Salı günü “Asl-ı Aşk” Masalkonser ile başlıyor. Asl-ı Aşk; dillerin, dinlerin, türlerin ötesinde hepimizin bir olduğunu anlatıyor. Aşk ve meşkin, kadın ve erkeğin, söz ve müziğin, suretle ruhun karşılaşma hikayesi MSKM Sahnesi'nde saat 20.00'da müzikseverleri bekliyor.

10. Ataşehir Tiyatro Festivali'nin ardından Ataşehir'de tiyatro perdeleri hiç kapanmadan yeni oyunlarıyla Nisan ayında da tiyatroseverleri bekliyor olacak. Mehmet Esen, Geleneksel Türk Tiyatrosu'nun vazgeçilmezi olan “Meddah” sanatını, günümüz gerçekleriyle ve taklitlerle harmanlayarak 7 Nisan Pazar günü saat 19.00'da MSKM'de anlatacak.

Türk tiyatrosunun büyük ustaları Deniz Gökçer, Burçin Oraloğlu ve Zeliha Berksoy, Selin Atasoy'un yazdığı, Zeliha Berksoy'un yönettiği bir aile komedisinde ilk defa bir araya geliyor. 8 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'da “Sanat Yemekte Yenir Mi” isimli oyun Ataşehir'de sahnelenecek.

Namütenahi Tiyatro Ekibi tarafından “Öz” isimli oyun 14 Nisan Pazar günü MSKM'de seyircisiyle buluşacak. Harekete ve özgün akışa önem verilen oyunda, Anadolu'nun bilinmeyen yönleri sanatsal bir şekilde anlatılacak.

Seminerler, sergiler, paneller ve söyleşiler sanatseverleri bekliyor

Türk kültüründe çeyiz geleneğinin sembolü haline gelmiş dantel öğesi gibi malzemelerin yenilikçi yaklaşımla çağdaş ve deneysel tekstil sanatı çalışmalarına dönüştürülmesini konu alan “Sandık Lekesi” sergisi 11-21 Nisan tarihleri arasında Galeri MSKM'de sanatseverleri bekleyecek. Sergi, 11 Nisan Perşembe günü saat 18.00'da açılacak.

Reform tarihindeki benzersiz yeriyle, teolojiden felsefe ve politikaya birçok açıdan Avrupa'nın yeniden şekillenmesinde rol oynayan Martin Luther, “Luther ve Reform Kültürü” panelinde 13 Nisan Cumartesi günü MSKM'de konuşulacak.

Gazeteci, Yazar Özlem Özdemir, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çocuklar için kaleme aldığı “İlham Veren Cumhuriyet Kahramanları: Öncü Kadınlar ve Öncü Erkekler” kitabını 20 Nisan Cumartesi günü Ahmet Telli Çocuk ve Halk Kütüphanesi'nde anlatacak.

Ebedi Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkmasıyla başlayan kurtuluş mücadelesinin 100. yılı birbirinden kıymetli tarihçilerle 21 Nisan Pazar günü Neşet Ertaş Kültürevi'nde konuşulacak.

Sinema yazarı Kerem Akça ve Oyuncu-Yönetmen Onur Saylak ile yedinci sanat akımı olan sinema üzerine keyifli bir söyleşi 27 Nisan Cumartesi Neşet Ertaş Kültürevi'nde gerçekleşecek.

Çocuklar için atölyeler zamanı

Çocuklar için Düştepe Oyun Müzesi'nde 6 Nisan Cumartesi düzenlenecek Emel Niğdeli İle “Maske Boyama Atölyesi” 40'ar kişilik iki seans halinde yapılacak.

Simge Beşiz ile “Masal Yolculuğu” atölyesi 7 Nisan Pazar günü MSKM'de, 14 Nisan Pazar günü Zübeyde Hanım Eğitim ve Kültürevi'nde, 21 Nisan Pazar günü Düştepe Oyun Müzesi'nde, 28 Nisan Pazar günü Ferhatpaşa Bilim ve Sanat Merkezi'nde yapılacak.

Yine Simge Beşiz tarafından “Okuma” atölyesi; 7 Nisan Pazar MSKM, 14 Nisan Pazar Zübeyde Hanım Eğitim ve Kültürevi, 21 Nisan Pazar Düştepe Oyun Müzesi, 28 Nisan Pazar Ferhatpaşa Bilim ve Sanat Merkezi'nde saat 13.00'da 7-8 yaş aralığı çocuklar için saat 16.00'da ise 9-11 yaş aralığındaki çocuklar için atölyeler düzenleyecek.

Gökçem Yazıcı ile “Ahşap Heykel Yapımı Atölyesi” 13 Nisan Cumartesi günü, Eda Çabuk Erdaloğlu ile “Ebeveynle Drama Atölyesi” 20 Nisan Cumartesi günü, Mehmet Erbil ile “Bir Bavul Masal” 27 Nisan Cumartesi günü Düştepe Oyun Müzesi'nde çocukları bekleyecek.

Çocukların tiyatro keyfi sürüyor

Çocuk tiyatroları kapsamında; Mustafa Saffet Kültür Merkezi Halit Akçetepe Sahnesi'nde Hospitadent Çocuk Tiyatrosu tarafından 14 Nisan Pazar günü “Süper Hospi Mikroplara Karşı”, Ataşehir Belediyesi Tiyatro Topluluğu tarafından 20 Nisan Cumartesi günü “Kaba Korsan ve Hazine Adası”, İstanbul Kumpanyası - Şeker Şerbet Çocuk Tiyatrosu tarafından 28 Nisan Pazar günü “Mutluluk Çiçeği” isimli oyunlar sahnelenirken; Cemal Süreya Etkinlik Merkezi'nde ise Turnagöl Tiyatrosu tarafından 7 Nisan Pazar günü “Pinokyo”, Tiyatro Kale tarafından 21 Nisan Pazar günü “Mavi Gezegenden Gelen Misafirler” isimli oyunlar sahnelenecek.

Müzikseverler için farklı tatlarda konserler

4 Nisan Perşembe günü saat 20.00'de Ahmet Turan Şan Türk Halk Müziği Topluluğu tarafından “Gönülden Gelen Türküler Konseri”, Atilla Yelken Nostaljik Pop Grubu tarafından 8 Nisan Pazartesi günü “60'lı, 70'li ve 80'li Yılların Unutulmaz Şarkılarıyla Dinleti ve Eğlence Konseri”, 9 Nisan Salı günü Rapsodi Türk Müziği Topluluğu, 11 Nisan Perşembe günü Işılay Müzik Topluluğu, 15 Nisan Pazar günü Dr. Arif Şanlı Ataşehir THM Topluluğu, 17 Nisan Çarşamba günü TGV Katibim Türk Müziği Topluluğu “Safalar Getirdiniz, Safa Geldiniz Dostlar - Avni Anıl'a Saygı Konseri”, 19 Nisan Cuma günü Duygu Seli Türk Halk Müziği Korosu, 24 Nisan Çarşamba günü Gönülçelen Musiki Topluluğu, 28 Nisan Pazar günü Ataşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu müzikseverleri Cemal Süreya Etkinlik Merkezi'nde sanatseverleri bekleyecek.

Akademisyen, yazar İpek Şahbenderoğlu ile Sevgi Soysal'ın “Venüslü Kadınların Serüvenleri” 26 Nisan Cuma Akşamı tartışılacak.