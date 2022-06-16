Ataşehir'de Bahçe Market, İBB Başkanı İmamoğlu'nun katılımıyla açıldı

Ataşehir'de 7 bin metrekare alan üzerine kurulan Bahçe Market'in açılışı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin katılımıyla açıldı.

Ataşehir Belediyesi ve Ağaç ve Peyzaj AŞ. işbirliğiyle çalışmaları tamamlanan Ataşehir Bahçe Market kapılarını açtı. “Bahçeye Dair Her Şey” sloganıyla hayata geçirilen ve yapımı tamamlanan Bahçe Market'in açılışı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi. 7 bin metrekare alan üzerine kurulan şubede, 600 metrekare kapalı ve bin 200 metrekare açık satış alanı bulunuyor. Bünyesinde 60 araçlık otopark ve çocuk oyun alanları barındıran Bahçe Market'e gelen vatandaşlar, 500 çeşit iç mekân, 750 çeşit dış mekân bitkisine, toprak ve gübre çeşitlerine, saksı çeşitleriyle bahçe ekipmanlarına ulaşabilecek.

“İlk olarak Battal Başkanımız önermişti"

Kurdele kesimi öncesi konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bugün Ataşehir'de bir bahçe marketimizin açılışını yapacağız. Aslında bu tarz yerlerimiz sadece bir market gibi değil aynı zamanda yeşil alan gibi tahsis ediliyor. Ayrıca çevreye verdiği görüntü açısından da değerli. Buraya gelerek sadece alışveriş yapmak değil gezinmek bile faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Ataşehir'de böyle bir alan oluşturulmasının ilk olarak Battal Başkanımız önermişti. Bizde özenle çalışarak bu alanı hizmete hazır hale getirdik” diye konuştu.

“Ataşehir'de ciddi yatırımlar yapmayı planlıyoruz”

Açılışta konuşan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, “Bizim ilçemiz 17 mahalleden oluşuyor. 17 mahallemizden 13'ünün imar planı yoktu. Bu mahallelerimizin imar planları başkanımız sayesinde çıktı. Kendisine teşekkür ediyorum. Büyükşehir ilk yatırımlarını burada yaptı, Ataşehir'de ciddi yatırımlar yapmayı planlıyoruz. İçerenköy'de bir spor kompleksi, yine Esatpaşa'da bir kompleksin açılışını yapacağız. Ben sayın Başkanımız'a ve emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.