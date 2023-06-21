İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ataşehir'de cadde ortasında kurşun yağdırdılar: 1 yaralı

İstanbul’un Ataşehir ilçesinde sokak ortasında bir kişi silahlı saldırıya uğradı.

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde sokak ortasında bir kişi silahlı saldırıya uğradı. Kurşunların hedefi olan şahıs yaralanırken saldırganlar geldikleri araçla kaçtı.



Olay, saat 19.30 sıralarında Ataşehir'de meydana geldi. İddiaya göre, Ergün Ü. park halindeki aracına yöneldiği esnada araçla gelen şüphelilerin saldırısına uğradı. Kurşundan hedefi olan vatandaş kanlar içerisinde yere yığıldı. Şüpheliler ise olay yerine geldikleri araçla hızla uzaklaştı. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri araçla kaçan 5 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Yaralı vatandaş ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Şüphelilerin rastgele açtığı ateş sonrası kurşunlar çevredeki dükkanlara isabet etti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.