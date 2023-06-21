Ataşehir'de cadde ortasında kurşun yağdırdılar: 1 yaralı

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde sokak ortasında bir kişi silahlı saldırıya uğradı. Kurşunların hedefi olan şahıs yaralanırken saldırganlar geldikleri araçla kaçtı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Ataşehir'de meydana geldi. İddiaya göre, Ergün Ü. park halindeki aracına yöneldiği esnada araçla gelen şüphelilerin saldırısına uğradı. Kurşundan hedefi olan vatandaş kanlar içerisinde yere yığıldı. Şüpheliler ise olay yerine geldikleri araçla hızla uzaklaştı. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri araçla kaçan 5 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Yaralı vatandaş ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Şüphelilerin rastgele açtığı ateş sonrası kurşunlar çevredeki dükkanlara isabet etti.