Ataşehir'de cadde ortasında silahlı saldırı kamerada

Ataşehir'de dün yaşanan olayda, sokak ortasında bir şahıs silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı. Saldırganlar ise olay yerinden kaçtı. Silahlı saldırıya ait anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün saat 19.30 sıralarında Ataşehir'de meydana geldi. İddiaya göre, Ergün Ü. park halindeki aracına yöneldiği esnada başka bir araçla gelen şüphelilerin saldırısına uğradı. Kurşunların hedefi olan vatandaş kanlar içerisinde yere yığıldı. Şüpheliler ise olay yerine geldikleri araçla hızla uzaklaştı. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yaralı vatandaş ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Şüphelilerin rastgele açtığı ateş sonrası kurşunlar çevredeki dükkanlara isabet etti.

Silahlı saldırı anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde silah seslerini duyan vatandaşlar koşarak olay yerinden uzaklaşıyor. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahıslar ise otomobillerine doğru koşuyor ve ardından birkaç kez daha ateş ediyor. Bir vatandaş, kaçan şüphelilere plastik kasa fırlatıyor.