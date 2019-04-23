Ataşehir'de Çinli çocukların 23 Nisan coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Ataşehir'de büyük bir coşkuyla kutlandı. Ataşehir Belediyesi tarafından sergilenen müzik ve dans gösterilerinin yanı sıra Çin'den gelen çocukların oluşturduğu gösteriler büyük beğeni topladı.

Ataşehirli çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu, Ataşehir Belediyesi Deniz Gezmiş Parkı'nda yaşadı. Erdal Eren Sivil Toplum Merkezi önünde Chengdu Yandaojie Yabancı Diller Okulu öğrencilerinin sergilediği Çin halk dansları çocuk gösterilerinin yanı sıra Ataşehir Gençlik ve Çocuk Halk Dansları Topluluğu, Ataşehir Belediyesi Çocuk Korosu ve Ataşehir Belediyesi Çocuk Dans Grubu'nun gösterileri eşliğinde çocuklar, öğretmenler ve veliler doyasıya eğlendi. Deniz Gezmiş Parkı içindeki amfide düzenlenen gösterilerin ardından park içerisinde kurulan atölyelerde de çocuklar hem eğlenip, hem de anlamlı etkinliklere imza attılar. Toprak Ana'dan Mutfağa Tohum Atölyesi, Sokak Oyunları Atölyesi, Çocuk Pilatesi Atölyesi, Küçük Kara Balık Öykü ve Resim Atölyesi, Çocuk Hakları Atölyesi gibi atölyelere kayıt yaptırmak için sıraya giren çocuklar, saat 17.00'a kadar süren etkinlikler boyunca gönüllerince eğlendi. Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi de şenliklerin düzenlendiği alana gelerek hem çocukların bayramını kutladı, hem de onlarla bol bol fotoğraf çektirdi.

Program sonunda basın mensuplarına açıklama yapan Chengdu Yandaojie Yabancı Diller Okulu Müdürü Zhong Cheng, “Türkiye'ye gelmekten, 23 Nisan'da burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Burada derslerin dışında yeni hayatlar öğrendik. Bir çocuk bayramının olması ve Türkiye'nin çocuklara bakışı beni çok etkiledi. Çünkü çocuklar bizim geleceğimiz. Bütün Türk ve dünya çocuklarının bayramını kutluyorum” diye konuştu.

Chengdu Yandaojie Yabancı Diller Okulu öğrencisi Zhang Yu Xi ise, “1 haftadır burada kalıyoruz ve Türk misafirperverliğini, Türk çocuklarının ve Türk insanının ne kadar sıcak kanlı olduğunu onların evinde kalarak gördük. Onları gerçekten çok sevdik. Onlar da bizi sevdi. Umarım karşılıklı dostluklarımız gelişir çünkü biz Türk insanını çok sevdik. Ben de aynı duygularla bütün Türkiye ve dünya çocuklarının bayramını kutluyorum. Türkiye gerçekten yeşil, güneşi, gökyüzündeki maviliği, insanları çok sıcak. Biz İpek Yolu'nun başlangıç noktasıyız. Bizim ülkemiz de çok güzel ama İpek Yolu'nun son noktası bura. Burası daha güzel” dedi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ataşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Volkan Aslan, “Bizim açımızdan hakikaten önemli, hatta belediye başkanımızın en çok önemsediği günlerden biri. Ataşehir, çocuklar için bir kent olma hayaliyle bunu idealize etmiş bir belediye. Biz de bugün 23 Nisan'da çocuklara yönelik etkinlikler hazırladık. Onların mutlu olabileceği ve onlarda farkındalık oluşturacak etkinliklere özen gösterdik. 20'ya yakın atölyeyle ve gösterilerle bugün çok güzel bir gün geçiriyoruz çocuklarımızla beraber. 20'ye yakın atölyemiz var. Çocuklarımızın eğlenerek öğrenmesini istiyoruz. Dünyadaki tek çocuk bayramını İstanbul'da, Ataşehir'de kutlamaktan çok mutluyuz. Bunun için önce Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e teşekkür ediyoruz. Tüm çocuklarımız için çok önemli, çok tarihi bir günü bize ve çocuklarımıza armağan etmiş. Bunun kıymetini daha iyi anlıyoruz. Biz de elimizden geldiğince güzel bir gün geçirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Parktaki etkinliklere katılan öğrenci Ayşegül Atagün, “Bugün daha yeni geldim. Çok güzel. Deniz Gezmiş Parkı'na çok teşekkürler. Çok mutluyuz. Bayram çok güzel geçiyor. Ondan önce arkadaşlarla okulda çok eğlenmiştik. Burada da böyle bir eğlence olunca daha güzel oldu. Mesela yüzümü kediye boyatmayı düşünüyorum, eğlenmeyi düşünüyorum” dedi.