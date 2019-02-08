İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ataşehir'de çocuk müzikalleri devam ediyor

Ataşehir’de çocuk müzikalleri kapsamında bu hafta Alis Harikalar Diyarı’nda ve La Fontaine Masalları sahnelenecek.

Ataşehir'de çocuk müzikalleri kapsamında bu hafta Alis Harikalar Diyarı'nda ve La Fontaine Masalları sahnelenecek.


Watergarden İstanbul'da minik ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi ile karşılaşan çocuk müzikallerinde bu hafta; Cumartesi günü Alis Harikalar Diyarı'nda; Pazar günü ise La Fontaine Masalları sahnelenecek.


Bugüne kadar 174 dile çevrilerek edebiyatın eşsiz eserlerinden biri olma özelliğine sahip Alice Harikalar Diyarı; Alice'nin beyaz bir tavşanın peşine takılarak kendini Harikalar Diyarı'nda bulmasını eğlenceli bir dille çocuklara aktaracak. Pazar günü sahnelenecek La Fontaine Masalları Müzikali ise çocuklara eğlence dolu bir dünyanın kapılarını aralayacak.


Çocukların her hafta merakla beklediği müzikaller saat 16.00'da ücretsiz olarak izlenebilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.