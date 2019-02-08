Ataşehir'de çocuk müzikalleri devam ediyor

Ataşehir'de çocuk müzikalleri kapsamında bu hafta Alis Harikalar Diyarı'nda ve La Fontaine Masalları sahnelenecek.

Watergarden İstanbul'da minik ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi ile karşılaşan çocuk müzikallerinde bu hafta; Cumartesi günü Alis Harikalar Diyarı'nda; Pazar günü ise La Fontaine Masalları sahnelenecek.

Bugüne kadar 174 dile çevrilerek edebiyatın eşsiz eserlerinden biri olma özelliğine sahip Alice Harikalar Diyarı; Alice'nin beyaz bir tavşanın peşine takılarak kendini Harikalar Diyarı'nda bulmasını eğlenceli bir dille çocuklara aktaracak. Pazar günü sahnelenecek La Fontaine Masalları Müzikali ise çocuklara eğlence dolu bir dünyanın kapılarını aralayacak.

Çocukların her hafta merakla beklediği müzikaller saat 16.00'da ücretsiz olarak izlenebilecek.