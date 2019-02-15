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Ataşehir'de çocuk müzikalleri devam ediyor

Ataşehir’de çocuk müzikalleri kapsamında bu hafta Ali Babanın Hazinesi ve Dans Eden Prensesler Müzikali sahnelenecek.

Ataşehir'de çocuk müzikalleri kapsamında bu hafta Ali Babanın Hazinesi ve Dans Eden Prensesler Müzikali sahnelenecek.


Watergarden İstanbul'da minik ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi ile karşılaşan çocuk müzikallerinde Cumartesi günü Ali Babanın Hazinesi, Pazar günü ise Dans Eden Prensesler Müzikali sahnelenecek.


Çocukların severek takip ettiği Ali Babanın macera dolu hazine hikayesini konu alan Ali Babanın Hazinesi müzikali çocukları eğlenceli bir serüvene çıkaracak.


Pazar günü sahnelenecek Dans Eden Prensesler Müzikali'nde ise babalarının krallığının tehlikeye girmesi üzerine prenses ve kız kardeşlerinin birlik olmak için verdiği mücadele sahneye taşınacak.


Çocukların her hafta merakla beklediği müzikaller saat 16.00'da ücretsiz olarak izlenebilecek.

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