Ataşehir'de çocuklar hayal kahramanlarıyla buluşuyor

Ataşehir'de çocuk müzikallerinin bu haftadaki konuğu Masallar Diyarı ve Sindirella olacak.

Watergarden İstanbul'un Altınok Çocuk Tiyatrosu işbirliği ile her hafta sonu çocuklarla buluşturduğu çocuk müzikallerinin bu haftadaki konuğu Masallar Diyarı ve Sindirella olacak. Cumartesi günü sahnelenecek olan ilk oyun Masallar Diyarı olacak. Bu keyifli oyunu ise Pazar günü çocuklarla buluşacak olan Sindirella takip edecek. Çocukları hayal dünyasında eşsiz bir yolculuğa çıkaracak olan bu iki oyun saat 16.00'da Taze Pazar katında sahnelenecek.

Çocukların her hafta merakla beklediği tümü ücretsiz gerçekleşecek müzikaller Ocak ayı boyunca Watergarden İstanbul'da sahnelenmeye devam edecek.