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Ataşehir'de Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Ataşehir’de düzenlenen etkinliklerle Cumhuriyet’in 96.

Ataşehir'de düzenlenen etkinliklerle Cumhuriyet'in 96. yıl dönümü coşkuyla kutlandı.


Ataşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı düzenlediği etkinliklerle kutladı. Ataşehirli çok sayıda vatandaş, Cumhuriyet'in 96. yıl dönümü kutlamalarında coşkulu anlar yaşadı. ‘Işığı ışığımız, adı andımız' sloganıyla hazırlanan kutlama programında Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ile beraberindeki vatandaşlar, Ataşehir Bulvarı üzerinde bir araya gelerek fener alayı yürüyüşüne katıldı. Çok sayıda Ataşehirli, Cumhuriyet için yürüdü. Etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Battal İlgezdi, "Sadece Ataşehir'de değil Türkiye'nin il ve ilçelerinde kadın erkek genç yaşlı demeden en büyük bayrağımızla geçmişimizle övünüyor yüreklerimizde yayılan cesaret ve güven içinde yürüyoruz. 96 yıldır yolumuzu aydınlatan Cumhuriyet meşalesi bağımsızlığından ödün vermeyen, dayatmalara boyun eğmeyen egemenliğe sahip çıkan Anadolu halkının umududur, Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimlerine yürekten inanmış milyonların güneşli günlere olan inancıdır. Çocuklarımızın aydınlık yarınları için yılgınlığa düşmeden umutsuzluğa kapılmadan mücadele edip Cumhuriyetimize sahip çıkacağız” dedi.


Fener alayı yürüyüşüne katılan çok sayıda Ataşehirli, Cumhuriyet için yürüdü ardından Mor ve Ötesi konseri ile müziğe doydu.

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