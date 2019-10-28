Ataşehir'de Cumhuriyet'in 96. Yılı resmi törenlerle kutlandı

Ataşehir'de Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yıl dönümü kutlamaları kapsamında ilk tören 28 Ekim Pazartesi günü Ataşehir Cumhuriyet Meydanı'nda yapıldı.

Törende Ataşehir Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, Garnizon Komutanı Kıdemli Albay Metin Durmuş ve Ataşehir Belediye Başkan Vekili İlhami Yılmaz Atatürk Anıtı'na çelenk sundular.

İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla sona eren resmi törenin ardından siyasi partiler ve STK'lar da Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinin devamında 29 Ekim Salı günü saat 10.30'da Ataşehir Bulvarı'nda kutlama ve geçit töreni yapılacak.

Ataşehir Belediyesi'nin “Işığı ışığımız, adı andımız” sloganıyla hazırladığı Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri “Büyük Cumhuriyet Yürüyüşü” ile başlayacak. Yürüyüş için Salı günü saat 19.00'da Ataşehir Bulvarı'nda toplanılacak. Binlerce vatandaş Ataşehir Bulvarı'ndan Barbaros Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'na yürüyerek Mor ve Ötesi konserine katılacak.