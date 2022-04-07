Ataşehir'de Direklerarası Geleneksel Ramazan eğlenceleri başlıyor

Ataşehir Belediyesi, Ramazan ayının manevi ruhunu yurttaşlara yaşatabilmek amacıyla iftar sonrası birbirinden güzel etkinliklerle Ataşehir'in mahallelerine konuk oluyor. “Geçmiş Zaman Olur Ki” isimli programla, unutulmaya yüz tutmuş gelenekler Ataşehirlilere eski Ramazanları yeniden yaşatacak.

Ataşehir Belediyesi; birlik, beraberlik ve paylaşımın en güzel örneklerinin sergilendiği Ramazan ayında, Ataşehirlilere güzel ve unutulmaz bir Ramazan ayı yaşatmak için “Geçmiş Zaman Olur Ki” isimli etkinlikleri düzenliyor.

29 Nisan'a kadar sürecek etkinliklerin ilki 11 Nisan Pazartesi günü saat 20.15'te Örnek Mahallesi Kapalı Pazar Alanı'nda başlayacak. Ramazan ayı boyunca Esatpaşa, Mevlana, Fetih, İnönü, Ferhatpaşa, Kayışdağı, Küçükbakkalköy, Yenisahra, Yenişehir, Aşık Veysel, İçerenköy, Atatürk, Yeni Çamlıca ve Barbaros mahallerinin park, sokak ve caddelerinde etkinlikler yapılacak. Ataşehir Belediyesi'nin iftar etkinlikleri her gün bir mahallede olmak üzere Ataşehir'in 15 ayrı mahallesinde yapılacak.

Programda ilk olarak Ramazan ayının vazgeçilmezi olan “Karanfil Faslı” müzik heyeti tarafından Türk Sanat Müziği'nin en güzel şarkıları seslendirilecek. Sonrasında Ramazanın olmazsa olmazı “Meddah” oyunu ve geleneksel Türk Tiyatrosu'nun iki ünlü karakteri olan “Kavuklu ve Pişekâr”ın gösterileriyle izleyicilere nostaljik anlar yaşatılacak.

Ramazan ayının maneviyatına uygun olarak usta sanatçılardan ilahi dinletileriyle program devam edecek. Yine fasıl heyetinin seslendireceği birbirinden güzel şarkılardan oluşan “Erkilet Faslı” ile Ramazan programı sona erecek.

Ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, “Ramazan ayının başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyaya sağlık, bereket, huzur ve barış getirmesini diliyorum. Mahallelerimizde gerçekleşecek etkinliklerimize tüm yurttaşlarımızı davet ediyorum” dedi.