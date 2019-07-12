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Ataşehir'de 'doğal pazar' açıldı

Ataşehir’de Watergarden İstanbul’da açılan ’doğal pazar’ ziyaretçilerin beğenisini topladı.

Ataşehir'de Watergarden İstanbul'da açılan 'doğal pazar' ziyaretçilerin beğenisini topladı.


Ataşehir'de bulunan Watergarden İstanbul, ekolojik yaşamın en önemli isimlerinden biri olan Erkan Şamcı ile işbirliğine giderek “Erkan Şamcı ile Doğal Pazar”ı misafirleri ile buluşturdu.


Watergarden İstanbul'un Taze Pazar katında hayata geçirdiği “Erkan Şamcı ile Doğal Pazar” alanında sebze-meyveden kişisel bakım ve temizlik ürünlerine kadar birçok doğal ve ekolojik ürünü bir arada bulmanız mümkün. Etkinlik kapsamında Erkan Şamcı, 13 Temmuz Cumartesi günü saat 16.00'da ziyaretçilerle söyleşi yaparak organik yaşamın sırlarını da paylaşacak.

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