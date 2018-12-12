Ataşehir'de "dur" ihtarına uymayan araca ateş açıldı: 1 ölü

Ataşehir'de ‘dur' ihtarına uymayarak kaçan araca polis ateş açtı. Açılan ateş sonucunda araçta bulunan 3 kişiden 1'i yaşamını yitirdi, 1 kişi gözaltına alındı, 1 kişi de olay yerinden kaçtı. Ölen zanlının yakınları ile polis arasında hastane önünde gerginlik yaşandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Mustafa Kemal Mahallesi 3007 Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri 34 BAF 278 plakalı otomobilden şüphelenerek durmasını istedi. Polisin ‘dur' ihtarına uymayan şüpheliler kaçmaya başladı. Polis, kaçan aracı takibe alarak otomobilin durması için silahla ateş etti. Açılan ateş sonrasında şüpheli araçta bulunan Cihan Seyhan (17) yaralandı, 8 ayrı hırsızlık suçundan kaydı bulunan A.S. gözaltına alındı, 5 ayrı suçtan aranması bulunan G.S. kaçtı. Yaralı Cihan Seyhan, kaldırıldığı özel bir hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Araçta 2 tabanca bulundu

Edinilen bilgiye göre, otomobilde yapılan aramalarda 2 adet tabanca bulundu. Tabancalara balistik incelemesi yapılmak üzere el konuldu.

Yakınları hastaneye akın etti

Olay sonrası Cihan Seyhan'ın durumunu öğrenen yakınları hastaneye akın etti. Hastanede Seyhan'ın ölümünü öğrenen yakınları acı haberi alınca sinir krizi geçirdi. Hastanede zanlının yakınları ile polis arasında gerginlik yaşandı.

“Gençlerimiz ölmesin”

Ölen Cihan Seyhan'ın amcası Şakir Seyhan, yaptığı açıklamasında “Olay, çocuklar arabaya biniyor, uygulama noktasında durdurulmak isteniyor, ama galiba ehliyeti olmadığı için kaçıyor. Polis ekipleri arkadan ateş ediyor ve bizim gencimiz Cihan Seyhan'ımız, iki aylık evli gencimizi öldürüyorlar. Emniyet bize, kaçtığını ve polisin de ateş ettiğini söylüyor. Ben buradan devlet büyüklerine sesleniyorum, buna sessiz kalmasını istemiyoruz. Ateş eden polis şu an savcılıktaymış. Biz şuan da şoktayız.” dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.