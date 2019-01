Ataşehir'de engelli vatandaşlara tekerleki sandalye dağıtıldı

Ataşehir Belediyesi, Turkcell ve Türkiye Sakatlar Derneği Anadolu Yakası Şubesi'nin katkılarıyla engelli vatandaşlar için bir etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında engelli vatandaşlara 5 adet akülü sandalye, 1 özel yapım kas hastasına uygun puset ve 4 adet manuel sandalye hediye edildi.

Engelli vatandaşların toplumsal hayata katılmasını kolaylaştırmak adına bugüne kadar birçok projeye imza atan Ataşehir Belediyesi, ilçe genelinde vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda tekerlekli ve akülü sandalye yardımlarına devam ediyor. Bu kapsamda 23 Ocak Çarşamba günü Ataşehir Belediyesi Cemal Süreya Etkinlik Merkezi'nde düzenlenen törenle ihtiyaç sahibi engelli bireylere akülü ve manuel sandalyeleri teslim edildi. Teslim törenine Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Çerkez, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Şehnaz Yabar, Türkiye Sakatlar Derneği Genel Başkanı Şükrü Boyraz, Türkiye Sakatlar Derneği Anadolu Yakası Şube Başkanı Memet Sena Çakar, Ataşehir Kent Konseyi Başkanı Turan Dolu, engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı.Törende konuşan Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Çerkez şunları söyledi; “Hiç kimse ben engelli olmam diye düşünmesin. Hepimiz birer engelli adayıyız. Her birey empati yapmalı, ben de bir gün engelli olabilirim diye düşünerek engelli ve dezavantajlı bireylere destek ve yardımcı olmalı. Ataşehir Belediyesi olarak engellilerin sorunlarını ortadan kaldırmak, hayatlarını kolaylaştırmak, yaşam kalitelerini artırmak için projeler üretiyor ve onları her alanda destekliyoruz. Bu doğrultuda ilçemizde yaşayan engelli vatandaşlarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz.”

Türkiye Sakatlar Derneği Genel Başkanı Şükrü Boyraz ise yaptığı konuşmada şunları ifade etti; “İhtiyaç sahibi bireyi, akrabaya bağımlı hale getiren ve insanlık onuruna yakışmayan bir yaşama zorlayan koşullar acilen değiştirilmelidir. Talebimiz, bireyi esas alan yasal düzenlemelerin yeniden yapılmasıdır. Ataşehir Belediyesi ile işbirliği içinde çalışıyor, birlikte yeni projeler üretmek için bir araya geliyoruz.”

Törende tekerlekli sandalye alan Emre Can Akkuş, çok mutlu olduğunu ifade ederek; “Bu sandalye gerçekten ihtiyacım olan bir şeydi, dışarıya çıkamıyordum artık akülü sandalyem sayesinde hayatım daha kolay olacak, çok mutluyum” dedi. Akülü ve manuel sandalyelerini alan vatandaşlar bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ettiklerini belirterek mutluluklarını dile getirdiler.