İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ataşehir'de engellilerin evleri ücretsiz boyanıyor

Ataşehir Belediyesi, Türkiye Sakatlar Derneği Ataşehir Şubesi ve Ataşehir Kent Konseyi’nin işbirliğiyle başlatılan yeni uygulamayla maddi imkânsızlık yaşayan engelli vatandaşların evleri ücretsiz olarak boyanıyor.

Ataşehir Belediyesi, Türkiye Sakatlar Derneği Ataşehir Şubesi ve Ataşehir Kent Konseyi'nin işbirliğiyle başlatılan yeni uygulamayla maddi imkânsızlık yaşayan engelli vatandaşların evleri ücretsiz olarak boyanıyor.


Akıtan çatılar ve rutubet gibi nedenlerle tavan ve duvar boyalarında bozulma olan evlerde yaşayan engelliler, Türkiye Sakatlar Derneği Ataşehir Şubesi'ne başvurarak randevu alıyorlar. Ardından belediyenin sağladığı boyama ekipleri sabah evlere giriyor, eşya ve yerleri boya düşmemesi için naylonla kaplıyor, tavan ve duvarları boyuyor, akşamına da yeni haliyle teslim ediyor.


Her hafta bir evin boyanacağı hayata renk katan bu uygulamada, ihtiyaç sahibi engelliler Türkiye Sakatlar Derneği Ataşehir Şubesi tarafından belirleniyor.


Bir boya firmasının sponsor olduğu uygulamayla, belediye ve derneklerin kendilerini desteklediğini gören engelli vatandaşlar, daha iyi hissediyorlar.


Evi boyanan 68 yaşındaki Hüseyin Yegül, "39 yıldır bu mahalledeyim. Ataşehir'de Sakatlar Derneği var. Arkadaş tavsiye etti sağ olsun. Hizmetten memnunuz. 2009'dan beri temizlik bakımından, yol bakımından" dedi.


Ataşehir'de ikamet eden ve maddi durumu yetersiz olan engelli vatandaşlar bu uygulamadan yararlanmak için, Türkiye Sakatlar Derneği Ataşehir Şubesi'nin 0216 336 11 32 telefon numarasıyla iletişime geçebilirler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.