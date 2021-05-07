Ataşehir'de feci kaza: Beton mikserinin altında kalan motosikletli hayatını kaybetti

Ataşehir'de çarpıştığı beton mikserinin altında kalarak sürüklenen motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Ağabeyinin cansız bedenini gören kardeşi sinir krizi geçirdi.

Kaza, Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi Gazipaşa Caddesi 51'nci Sokak'ta saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu olduğu belirlenen 34 PJ 3360 plakalı motosiklet sürücüsü cadde üzerinde seyir halindeyken, caddeye bağlanan ara sokaktan gelen 34 AEN 141 plakalı beton mikserine fark etmeyerek çarptı. Beton mikseri sürücüsünün frene basmasıyla birlikte motosiklet sürücüsü beton mikseri aracının altında kalarak sürüklendi. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Acı haber üzerine olay yerine gelen ve ağabeyinin cansız bedenini gören kardeşi ise sinir krizi geçirdi.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, beton mikseri sürücüsünü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürdü.

Öte yandan hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken, ağabeyinin cansız bedenini görerek sinir krizi geçiren kardeşine ise sağlık ekipleri müdahale etti.