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Ataşehir'de gümrük müdürlüğü önünde kontak kapattıran tır kuyruğu

Bayram öncesi Ataşehir Erenköy Gümrük Müdürlüğü önünde kilometrelerce uzayan tır kuyrukları oluştu.

Gümrük Müdürlüğü önünde oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.


Ataşehir İnönü Mahallesi Kayışdağıyolu Caddesi'nde bulunan, Erenköy Gümrük Müdürlüğü girişindeki yoğunluk nedeniyle kilometrelerce tır kuyrukları oluştu. Sürücüler, uzun tır kuyrukları oluşturdu. Kimi şoförler yolda yoğun trafikte ilerlemeye çalışırken kimisi de kontak kapattı. Tır sürücülerinin oluşturduğu kuyruklar nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Kilometrelerce uzanan tır kuyruğu havadan görüntülendi.

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