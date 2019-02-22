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Ataşehir'de hafta sonu dopdolu geçecek

Ataşehir’de çocuk müzikalleri kapsamında bu hafta Güzel ve Çirkin müzikali ve 1001 Gece Masalları sahnelenecek.

Ataşehir'de çocuk müzikalleri kapsamında bu hafta Güzel ve Çirkin müzikali ve 1001 Gece Masalları sahnelenecek. Hafta sonu düzenlenecek satranç turnuvası ise satrançseverleri bir araya getirecek.


Watergarden İstanbul'da hafta sonu yine eğlence dolu bir program ziyaretçileri bekliyor. Minik ziyaretçilerin ilgiyle takip ettiği çocuk müzikallerinde Cumartesi günü Güzel ve Çirkin müzikali, Pazar günü ise 1001 Gece Masalları sahnelenecek. Taze Pazar Katında 16.00'da gerçekleşecek müzikaller ücretsiz izlenebilecek.


Watergarden İstanbul bu hafta sonu düzenleyeceği Satranç Turnuvası ile yine satranç severleri bir araya getirecek. Lisanslı ve lisanssız sporcuların yarışacağı turnuva için kayıtlar www.istanbul.tsf.org.tr adresinden yapılacak. Her iki kategoride de birinciler 1.500 TL'lik büyük ödülün sahibi olacak.

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