Ataşehir'de ilkokul öğrencileri karne heyecanı yaşadı

Ataşehir'de de karne heyecanı yaşayan ilkokul öğrencileri karnelerini öğretmenlerinin elinden aldı.

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci bugün karne heyecanı yaşadı. Karnelerine kavuşan öğrencilerin alarak yaz tatili başlamış oldu. Ataşehir'de bulunan Şehit Öğretmen Hasan Akan İlkokulu'nda da minik öğrenciler karne heyecanı yaşadı. Öğrenciler karnelerini öğretmenlerinin ve okul idaresinin elinden aldı.

Veli Şenay Özdemir, “Bir veli olarak heyecanlıyız, mutluyuz. Zaman çok hızlı geçti. Benim kızım 1. sınıfı bitirerek 2. sınıfa geçti. Allah diğer sınıflarını görmeyi nasip etsin” dedi.

Sema Alpay isimli başka bir veli, “Veliler olarak çok mutluyuz, çok heyecanlıyız. Öğretmenimizle, arkadaşlarıyla çok güzel bir 2 dönem geçirdik. İnşallah önümüzdeki seneler daha da güzel vakit geçireceğiz, daha güzel etkinliklerde bulunacağız. Çok güzel çok keyifli bir yıldı. Öğretmenimize çok teşekkür ederiz” diye konuştu.