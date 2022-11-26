İhlas Haber Ajansı

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Ataşehir'de inşaattan düşen bekçinin cansız bedenini işçiler buldu

Ataşehir’de 2 katlı inşaatın bekçisi, gece saatlerinde çalıştığı inşaattan zemine düştü.

Ataşehir'de 2 katlı inşaatın bekçisi, gece saatlerinde çalıştığı inşaattan zemine düştü. Sabah çalışmak için inşaata gelen işçiler, bekçinin cansız bedenini buldu. Bekçinin cenazesi hastane morguna kaldırıldı.


Olay, Ataşehir'in Örnek Mahallesi Fehmi Tokay Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. İddiaya göre, 2 katlı inşaatta bekçi olarak çalışan Kasım isimli kişi, gece saatlerinde inşaat ile yanındaki binanın arasında bulunan boşluğa düştü. Sabah saatlerinde inşaata çalışmaya gelen işçiler, bekçiyi yerde yatar halde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, bekçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Soy ismi henüz öğrenilemeyen bekçinin cenazesi ambulansa alınarak hastane morguna kaldırıldı.

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