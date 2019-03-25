Ataşehir'de İsmail Erdem'in Sevgi Yürüyüşü'ne binlerce Ataşehirli katıldı

İsmail Erdem, bu yürüyüş sırasında vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı.

Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, Ferhatpaşa Mahallesi'nden Yeni Çamlıca Mahallesi'ne kadar süren Sevgi Yürüyüşü'ne katıldı. Büyük küçük herkesten destek alan ve zaman zaman durarak vatandaşlarla sohbet eden Başkan İsmail Erdem, fotoğraf çekilme isteklerini de geri çevirmedi. Çocukları seven, ihtiyar teyzelerin elini öpen Başkan Erdem, sokaklarda ve caddelerde bulunan iş yerlerine de girerek esnafı tek tek selamladı. Ferhatpaşa'dan Yeni Çamlıca Mahallesi'ne kadar süren yürüyüş sonunda Başkan Erdem, otobüs üstünden vatandaşlara seslendi.

“31 Mart'ta vatandaşımız değişim istiyor”

Sevgi Yürüyüşü'nün ardından vatandaşlara seslenen Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, “Bugün Pazartesi dedik, Ferhatpaşa'dan Yeni Çamlıca Mahallesi'ne kadar binlerce komşumuz bu muhabbet iklimine iştirak ettiler. Komşularımı tebrik ediyorum. Yüksek bir heyecan var. 31 Mart'ın habercisi bu heyecan. Vatandaşımızın isteği, arzusu hizmet almak. 45 yıldır tapu mücadelesi veren bir mahalledeyiz. Bu mahallede 60 bin komşumuz yaşıyor. Uzun yıllardır tapu ve mülkiyet ile uğraşıyorlar. İmarsız bir bölge, mülkiyet olmadığı için imar da çıkarılamıyor. 60 bin komşu burada açık cezaevinde yaşar gibi depremlik binalarda yaşıyorlar. Sokaklar dar, yeşil alanı yok. Okula ihtiyaç var, okul alanı yok. Gençlik merkezleri yok. Kütüphaneler yok. Halı sahalar yok. Gençlik de perişan, çocuklar da perişan. Onun içinde diyoruz ki, 31 Mart'ta vatandaşımız değişim istiyor. 31 Mart'ta Ataşehir'de değişim yaşanacak. 1 Nisan itibari ile bölgemizin sorunlarını bir bir çözeceğiz. Önce mülkiyet, sonra imar. İmar ile beraber bölgemize hizmetler ulaşmış olacak.” dedi.