Ataşehir'de kapalı pazar yeri hizmete açıldı

Ataşehir'de sokaklara kurulan pazarlar, kapalı pazarlara dönüşüyor. Barboros Mahallesi Mor Amber Sokak'ta 1 yıl önce hizmete başlayan, ancak pandemi nedeniyle uzun süre hizmet veremeyen kapalı pazar alanı, yeni normalleşme ile birlikte yeniden hizmet vermeye başladı.

Ataşehir, Barbaros Mahallesi'nde bulunan Barbaros Mahallesi Kapalı Pazarı pandemi sürecinde kapalı kalmasının ardından yaklaşık 1 yıl aradan sonra bugün yeniden hizmet vermeye başladı. Haftada üç gün kurulacak kapalı pazarda, cuma günleri giyim, aksesuar ve ev tekstili ürünleri, cumartesi günleri meyve, sebze ve gıda ürünleri, pazartesi günleri ise kumaş ve hırdavat ürünlerinin satışı gerçekleşecek.

Toplam 5 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olan Ataşehir'in dördüncü modern pazar alanı olan Barbaros Kapalı Pazar Alanında esnaflara ve müşterilere kolaylık sağlaması için zabıta bürosu, büfe, tuvaletler, elektrik ve jeneratör odası, yönetim odası ve su depoları da yer alıyor. Anadolu Yakası Pazarcı ve Seyyar Esnaf Odası, Barbaros Mahallesi Kapalı Pazar'ının yeniden hizmete açılması nedeniyle, 9-12 Temmuz'da alışveriş yapan müşterilere ücretsiz kavun, 10 Temmuz'da alışveriş yapan müşterilere ise ücretsiz patates ve soğan dağıtacağı belirtildi.

“Amacımız vatandaşlarımızı güzel hizmetlerle buluşturmak”

Kapalı pazar yeri açılışında konuşan Ataşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Abdullah Der, “Biz Ataşehir Belediyesi olarak burayı halkımıza layık gördük, daha güzel bir ortam içerisinde gelsin alışverişini yapsınlar diye düşündük. Pandemi dolayısıyla resmi açılışı yapamamıştık, esnafımızdan da bu konuda talep geliyordu. Buradaki halkımız da buranın açılışını bekliyordu, biz de bugüne açılışımızı organize ettik. Bu bölgede özellikle halkımızın talepleri doğrultusunda biz buraya pazar yeri yapmış olduk. Rastgele burayı pazar yeri yapalım diye düşünmedik, halkımızla bir anket yaptık. Bu anket doğrultusunda vatandaşlarımız özellikle burada böyle bir pazar yerinin olmasını istediler. Bizde bunu gerçekleştirdik. Bizim amacımız sadece burası değil Ataşehir'de bulunan bütün pazar yerlerini böyle kapalı bir hale getirip daha güzel bir ortamda vatandaşımıza hizmet etmek” diye konuştu.

“Hedefimiz kapalı pazar yerlerinin sayısını artırmak”

Başkan yardımcısı Der konuşmasının devamında, “Bugüne kadar birçok pazar yerimiz açık pazar yeriydi, gerçekten de esnafımız ve pazara gelen halkımız burada çok mağdur oluyordu. Yağmurdan, kardan ve soğuktan korunamıyorlardı. Gerçekleştirmiş olduğumuz bu tür kapalı pazar yerlerinden vatandaşımız da çok memnun, esnafımız da çok memnun. Bize geri dönüşleri çok memnuniyet verici. Onun için biz bundan sonraki süreçte bütün pazar yerlerini kapalı hale getireceğiz, hedefimiz bu” diye konuştu.