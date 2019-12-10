Ataşehir'de kapılar çevre bilinci için çalınıyor

Ataşehir Belediyesi ile ÇEVKO Vakfı tarafından başlatılan “Ambalaj Atıkları Geri Kazanım Projesi” bu yıl da devam ediyor. Projeyle ev ve iş yerleri ziyaret edilerek kapı kapı dolaşılıyor ve vatandaşlar bilgilendiriliyor.

Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması ile ilgili yapılan bilgilendirme çalışmasında, vatandaşlara kağıt, kompozit, cam, plastik, metal, gibi ambalaj atıklarının çöpe veya doğaya atıldığında oluşabilecek zararlar anlatılıyor ve geri dönüşüme gönderilmesinin yararlarına ilişkin bilgiler içeren broşürler dağıtılıyor.

Ataşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile ÇEVKO Vakfı ekiplerinin İçerenköy Mahallesi'nde başlattıkları bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları diğer mahallelerde de devam edecek.

Çevre koruma hakkında bilgilendirilen vatandaşlar; atık piller, atık elektrikli ve elektronik eşyalar ile bitkisel atık yağların da çöpe ya da doğaya atıldığında çevreye verdiği zararlar hakkında uyarılıyor.

Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkların kontrol altına alınması hedefiyle Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan “Sıfır Atık Yönetimi Eylem Planına tam destek veren Ataşehir Belediyesi, geri dönüşüm projelerinde Türkiye'ye örnek çalışmalar gerçekleştiriyor.