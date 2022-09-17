Ataşehir'de “Kardeş Kültürlerin Festivali” konserlerle başladı

Ataşehir Belediyesi'nin bir klasiği haline gelen Kardeş Kültürlerin Festivali, yedinci kez İstanbullularla buluştu. İlk gün gerçekleştirilen konserde Selçuk Balcı ve Melek Mosso sahne aldı. Kapalı pazar alanında gerçekleşen programda, 7'den 70'e her yaştan yurttaş, müziğin coşkusunu ve sevincini doyasıya yaşadı.

Ataşehir Belediyesinin bir klasiği haline gelen Kardeş Kültürlerin Festivali, yedinci kez İstanbullularla buluştu. Dopdolu bir programa ev sahipliği yapan festival, 16 Eylül akşamı kapılarını müzikseverlere açtı. Birbirinden değerli 16 sanatçı “Kardeş Kültürlerin Festivali”nde bir araya gelerek muhteşem konserlere imza atacaklar. Festival çerçevesinde düzenlenen ilk konserde ise Selçuk Balcı ve Melek Mosso sahne aldı. Kapalı pazar alanında gerçekleşen programda 7'den 70'e her vatandaş müziğin coşkusunu doyasıya yaşadı.

“Sanatçılara gönüllerimizle teşekkür ediyoruz”

Konsere katılan vatandaş Efe Ararcı, “Efsane heyecanlı, Ataşehir zaten bir örnek, Esatpaşa'dan gelen. Herkes bir heyecanlı, tempolu. Biz yorulduk, işten geldik yoksa sonuna kadar burada kalırdık. Melek Mosso'ya ve Selçuk Balcıya'da gönüllerimizle teşekkürlerimizi iletiyoruz” şeklinde konuştu.

“Ataşehir bir Türkiye mozaiği”

Konserde konuşan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, “Bir belediye başkanı yol yapabilir, asfalt yapabilir, park yapabilir ancak bizim anlayışımıza uygun değilse, o kentte dostluk yoksa, kardeşlik yoksa, dostluğu ve kardeşliği pekiştiremezsiniz. Biz Ataşehir'de bunu başardık. Ataşehir bir Türkiye mozaiği. Hakkari'den, Edirne'ye kadar her arkadaşımız burada yaşıyor. Biz kadim toprakların insanlarıyız. Biz gücümüzü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aydınlık yolundan ve devrimlerinden alıyoruz. Biz gücümüzü, kadınlarımızdan, gençlerimizden ve çocuklarımızdan alıyoruz” dedi.