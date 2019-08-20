Ataşehir'de karı kocanın yaşadığı evden tonlarca çöp çıktı

Ataşehir ‘de Zeynep ve Halil Ayaztekin çiftinin evlerinde yaklaşık 5 yıldır biriktirdiği tonlarca çöpten rahatsız olan bina sakinleri durumu Ataşehir Belediyesi'ne bildirdi. Belediye ekipleri tarafından binanın iki katında biriktirilen çöpler kamyonlara yüklenerek tahliye edildi, ardından binada ilaçlama çalışması yapıldı.

Ataşehir Kayışdağı Mahallesi Uslu Caddesi üzerinde bir binada yaşayan üç çocuk sahibi Zeynep ve Halil Ayaztekin çifti, yaklaşık 5 yıldır iki katlı evlerinde çöp biriktiriyorlardı. Binanın giriş ve birinci katında biriktirilen çöplerin kokusundan rahatsız olan bina sakinleri durumu Ataşehir Belediyesi'ne bildirdi. Belediye ekipleri, evde biriktirilen tonlarca çöpü kamyonlara yükleyerek binadan tahliye etti. Çöplerin tahliyesinin ardından binada ilaçlama çalışmaları da yapıldı. Kamyon kamyon çöpün çıkarıldığı binanın sakinleri, yapılan temizliğin ardından rahat bir nefes aldı.

Binada biriktirilen çöplerden duyduğu rahatsızlığı ile getiren bir bina sakini, “5 senedir biriktiriyorlardı. Ne varsa alıp getiriyor. 3 çocukları var. Kokudan duramıyoruz. Benim iki aylık torunum vardı burada, kokudan, sinekten, pislikten dolayı mecburen Düzce'ye gönderdim” dedi.