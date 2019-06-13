Ataşehir'de karne şenliği başlıyor

Ataşehir'de 14-23 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek karne şenliğinde çocuklar çeşitli aktiviteler ve yarışmalar ile doyasıya eğlenecek.

Watergarden İstanbul'da düzenlenecek Karne Şenliği'nde çocukları gün boyu katılabilecekleri karnaval oyunları, zumba kids ve ödüllü yarışmalar bekliyor. Karne şenliği boyunca düzenlenecek “OKKO Macera Parkuru” etkinliğine çocuklar internet sitesindeki formu doldurarak katılım sağlayabilecek. Katılımcılar 7-10 yaş ve 11-15 yaş kızlar ve erkekler için iki ayrı yarışma kategorisinde ter dökecek. Site üzerinden kayıt yapacak olan çocuklar etkinlikten 1 saat önce alana gelerek yapacakları kayıt işlemi sonrası ön elemeye katılabilecek. 9 gün sürecek yarışmada Zippline, Macera Parkuru, Tubby Slide ve Şut Atışı olmak üzere 4 farklı parkuru en hızlı sürede tamamlayanlar 23 Haziran'da final yarışına katılmaya hak kazanacak. Final yarışında kazananları ise sürpriz ödüller bekliyor.