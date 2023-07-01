Ataşehir'de kırmızı ışık ihlali kazası: 1 yaralı

Kazaya sebebiyet veren sürücü yaralanarak hastaneye kaldırılırken, kullandığı otomobilde büyük maddi hasar meydana geldi.

Kaza Ataşehir'de saat 12.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre süratli şekilde ilerleyen bir otomobil sürücüsü, kırmızı ışık ihlali yapınca önce Yılmaz Orhan yönetimindeki otomobile daha sonra cadde ortasındaki aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kazaya sebebiyet veren otomobil sürücüsü yaralanırken diğer otomobilde bulunan sürücü ile iki yolcu kazayı yara almadan atlattı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı, kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu yaşandı.

Işık ihlali yapan sürücünün çarptığı otomobilin sürücüsü Yılmaz Orhan, “Ben yeşil ışıkta geçtim o arkadaş da kırmızı ışıkta gelmiş. O kadar hızlıydı ki 150 metre ileride direğe çarparak durdu. Arkadaş yaralı onu hastaneye kaldırdılar” dedi.