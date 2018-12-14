Ataşehir'de konser maratonu Derya Uluğ ile devam edecek

Ataşehir Watergarden'da konser maratonuna Türk pop müziğin başarılı isimlerinden Derya Uluğ ile devam ediyor.

Okyanus adlı single çalışmasıyla müzik dünyasına hızlı bir giriş yapan Derya Uluğ, Cumartesi günü hayranlarıyla buluşacak. Watergarden İstanbul Havuz Sahne'de 2 saat boyunca performans sergileyecek olan Derya Uluğ, bu gece için çok özel bir repertuvar hazırladığını, hayranlarını şaşırtacağını belirtti.

Şarkıları ve sahne şovları ile muhteşem bir konsere imza atmaya hazırlanan genç sanatçıya, su, ateş ve lazer gösterileri eşlik edecek. Cumartesi günü 20.00'da başlayacak konser tüm ziyaretçilere ücretsiz olacak.

Watergarden İstanbul çocuklar için eğlenceli aktivitelerine hız kesmeden devam ediyor. Cumartesi günü minik ziyaretçiler ile buluşacak olan Oz Büyücüsü ile Pazar Günü gerçekleşecek Gökkuşağının Sihri Müzikali çocuklara eğlenceli dünyanın kapılarını aralayacak. Saat 16.00'da Taze Pazar Katı'nda gerçekleşecek müzikaller ücretsiz olacak.