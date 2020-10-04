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Ataşehir'de korkutan ev yangını

Ataşehir’de iki katlı bir binanın üst katındaki dairede çıkan yangın paniğe neden oldu.

Ataşehir'de iki katlı bir binanın üst katındaki dairede çıkan yangın paniğe neden oldu. Evde bulunan iki çocuk ile anneleri, vatandaşların yardımıyla yangından kurtarıldı.


Ataşehir Barbaros Mahallesi'nde bulunan iki katlı bir binanın ikinci katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının çıktığı evde bulunan iki çocuk ile anneleri Rukiye Yılmaz evde mahsur kaldı. Dumanı gören vatandaşlar evde mahsur kalanları kurtarmak için harekete geçti. Vatandaşlar, balyozlarla camın etrafındaki demir korkulukları kırarak, evde mahsur kalan çocuklar ile annelerini dışarı çıkardı. Yangının çıktığı evde maddi hasar meydan gelirken, yangından kurtarılan anne ile çocuklarının durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Yangında mahsur kalanları kurtaran mahalle sakinlerinden Erol Yavuz, “Ön tarafta dumanlar gördük, koştuk. Arka tarafta da yangın var dediler. Baktık ki iki çocuk ile annesi camın etrafında duruyorlar. Balyozlarla demirleri kırdık. Önce çocukları aldık sonra da annesini aldık. Şu anda durumları iyi. Annesi çok dumana maruz kaldı. Nefes alamıyordu. Islak bez verdik. Son anda kurtardık Allah'a şükürler olsun” dedi.

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