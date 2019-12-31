Ataşehir'de kültür sanat etkinlikleri yeni yılda devam ediyor

Ataşehir'de 2020 yılı birbirinden kaliteli, renkli ve eğlenceli kültür sanat etkinlikleriyle başlıyor.

Çin Halk Cumhuriyeti'nden Ataşehir'e konuk olan, 20'den fazla ülkede, yüzlerce performans sergileyen ve onlarca ödül alan Gansu Opera Topluluğu, 15 Ocak Çarşamba akşamı Çin'in geleneksel Bahar Bayramı kutlamalarını anlatan nefes kesen bir performans sergileyecek.

Ataşehir Belediyesi Anadolu Halk Müziği Topluluğu, 18 Ocak Cumartesi akşamı yeni yıldaki ilk konserine çıkacak. Ataşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu ise 25 Ocak Cumartesi akşamı Yeni Yıl Konseri verecek.

Pazar Sohbetleri bölümünün ilk konuğu edebiyatımızın önemli isimlerinden Yazar Pınar Kür olacak. “Yaşamak Yazmak” isimli söyleşi 5 Ocak'ta Neşet Ertaş Kültürevi'nde yapılacak. Pazar Sohbetlerinin ikinci haftasında Uzman Klinik Psikolog Nazende Öksüz Özdemir'in katılacağı “Sınav Stresi ile Başa Çıkabilirim” isimli söyleşi 19 Ocak Pazar günü yapılacak.

Kültür & Sanat Sohbetleri bölümünde Özgür Okuryazar'ın ilk konuğu 7 Ocak Salı akşamı, Yazar Başak Sayan olacak. Kültür & Sanat Sohbetleri'nin Ocak ayındaki ikinci konuğu Psikiyatr Dr. Alper Hasanoğlu ile insan ruhunun derinliklerine inilerek gerçekleştirilecek söyleşi 28 Ocak Salı akşamı yapılacak.

Ataşehir Belediyesi Tiyatro Topluluğu'nun sahneleyeceği oyunlardan “Aziz Nesin Vapuru” 5 Ocak'ta, “8 Kadın” 12 Ocak Pazar akşamı Ataşehirlilerle buluşacak. Oyun biletleri “Bir Kitap, Bir Bilet” uygulaması kapsamında okunmuş birer kitap karşılığında temin edilmeye devam ediyor.

Tiyatro Rast'ın sahneleyeceği “Havada Yüzmek” isimli oyun 19 Ocak Pazar günü tiyatroseverlerle buluşacak. Charlotte Jones'un gerçek olaylardan esinlenerek kaleme aldığı, aileleri tarafından zorla akıl hastanesine kapatılan iki kadının hayat hikâyesini anlatan oyun tiyatroseverleri bekliyor.

Yönetmen, oyuncu ve ödüllü filmlerle sinemaseverleri buluşturan “Film Gösterimi ve Söyleşi” bölümünde, Burak Çevik'in katılımıyla Aidiyet filminin gösterimi 13 Ocak Pazartesi akşamı gerçekleştirilecek.

MSKM'de keyifli sohbetler sürüyor

“MSKM'de Çağdaş Sanat Buluşmaları” kapsamında Sanat Yazarı Kültigin Kağan Akbulut'un moderatörlüğünde bir araya gelecek sanatçılar Özcan Saraç, Yunus Emre Erdoğan ve galerici Bengü Gün'ün gerçekleştireceği keyifli sohbet 17 Ocak Cuma akşamı düzenlenecek.

“MSKM'de Edebiyat Akşamları” isimli etkinliğin Ocak ayı konuğu ise Eleştirmen - Çevirmen Ahmet Ergenç olacak. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın ölüm yıl dönümü nedeniyle yazarın “Huzur” adlı kitabı üzerine yapılacak etkinlik 24 Ocak Cuma akşamı düzenlenecek.

Çocuklar için 8 atölye yapılacak

Çocuklar için düzenlenen; Maske Atölyesi 4 Ocak Cumartesi, Taş Tablo Pinokyo Atölyesi 5 Ocak Pazar, Çizgi Film Karakter Tasarım Atölyesi 11 Ocak Cumartesi, Rengârenk Tuvalim Atölyesi 12 Ocak Pazar, Küçük Sinemacılar ile Kısa Film Atölyesi 18 Ocak Cumartesi, Düşler Evi Atölyesi 19 Ocak Pazar, Küçük Mucitler Atölyesi 25 Ocak Cumartesi ve Sihirbazlık Atölyesi 26 Ocak Pazar günü yapılacak.

Çocuk Tiyatrosu kısmında Tiyatro Mie tarafından “Nasreddin Hoca Çocukların Dünyasında” isimli oyun 12 Ocak Pazar günü sahnelenecek.

Dilek Büyük ile “Masal Anlatımı” etkinliğinde ise 25 Ocak Cumartesi günü Ataşehirli çocuklar, masalların dünyasında keyifli bir yolculuğa çıkacak.

Yetişkinler için şiir, tarih ve felsefe atölyeleri

Şair Haydar Ergülen'in katıldığı, gençlere ve yetişkinlere yönelik Şiir Atölyesi 7-14-21-28 Ocak Salı akşamları düzenlenecek.

Tarihe ilgi duyanlar için hazırlanan Tolga Gerger ile Tarih Atölyesi, 9-16-23-30 Ocak Perşembe akşamları yapılacak.

18 Ocak Cumartesi günü gerçekleşecek Tarih Okulu bölümünde Nâzım Hikmet'in yaşamının köşe taşları ve edebiyatının dönüm noktalarının “Saman Sarısı” adlı şiiri, İstanbul Şehir Üniversitesi Öğr. Gör Dr. Erkan Irmak tarafından ele alınacak.

Felsefe tarihine adeta yolculuk yapılan Dr. C. Cengiz Çevik ile Felsefe Atölyesi ise 10-17-24-31 Ocak Cuma akşamları Ataşehirlileri bekliyor.