Ataşehir'de marangoz atölyesinde yangın

Ataşehir'de bir marangoz atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayışdağı Mahallesi Çeşme Caddesi üzerinde bulunan marangoz atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Marangoz atölyesinde bulunan mobilyaların etkisiyle dumanlar yükselmeye başladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri tarafından yangına müdahale ederek kontrol altına alındı. Yangında ölen yada yaralanan olmazken atölyede maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.