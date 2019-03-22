Ataşehir'de masal kahramanları çocuklarla buluşuyor

Ataşehir'de çocuk müzikallerinde bu hafta "Hansel ve Gretel" sahne alıyor.

Ataşehir Watergarden İstanbul'da minik ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi ile karşılanan çocuk müzikalleri sahnelenmeye devam ediyor. 23 Mart Cumartesi günü çocuklarla buluşacak olan Çocuk Ülkesi Müzikali'nde, çocuklar hayallerindeki ülkeye yolculuk yaparken 24 Mart Pazar günü gerçekleşecek Hansel ve Gretel Müzikali'nde ise minikler Grimm kardeşlerin macera ve eğlence dolu hikayesine tanıklık edecekler. Her iki müzikal ziyaretçiler tarafından ücretsiz izlenecek.