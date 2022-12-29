Ataşehir'de metro şantiyesinde yüksekten düşen işçi yaralandı

Ataşehir'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından çalışmaları yürütülen Dudullu-Bostancı metrosunun İçerenköy durağındaki şantiyesinde yapılan çalışmalar sırasında bir işçi merdiven boşluğuna düşerek yaralandı. Düştüğü yerden kurtarılan işçinin hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Yaralı işçinin sağlık ekiplerine sevk edilmesi havadan görüntülendi.

Olay, İBB'ye ait olan ve 1 Ocak tarihinde açılması beklenen Dudullu-Bostancı metrosunun, İçerenköy metro durağı şantiyesinde 10.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İçerenköy metro şantiyesinde yapılan çalışmalar sırasında yaklaşık 3 metre yükseklikten merdiven boşluğuna düşen Ömer Faruk Genç adlı işçi yaralandı. Durumun 112 acil çağrı merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, merdiven boşluğuna düşen işçiyi kısa süren çalışmaların ardından kurtararak sağlık ekiplerine sevk etti. Yaralı işçi Maltepe Süreyyapaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İşçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.