Ataşehir'de metruk gecekonduda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre saat 23.30 sıralarında Küçükbakkalköy Mahallesi, Palmiye Sokak'ta bulunan metruk gecekonduda yangın çıktı. Alevlerin büyümesi üzerine çevrede bulunan vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Çevre sakinlerini tedirgin eden yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

“Tinercilerden kaynaklanan bir yangın”

Durumu gören ve itfaiye ekiplerine haber veren çevre sakinlerinden Cavit C. “Burası bildiğimiz kadarıyla daha önceden tinercilerin kaldığı boş metruk bir araziydi. Muhtemelen tinercilerden kaynaklanan bir yangın. Çünkü burada herhangi bir elektrik tesisatı yok. Durumu görünce itfaiye ekiplerine bilgi verdik. Onlar da sağ olsun geldiler, gereken müdahale yapılıyor” şeklinde konuştu.