Ataşehir'de minik Öykü Arin için seferberlik

Ataşehir Belediyesi ve Kızılay Ataşehir Şubesi işbirliğiyle, İzmir'de lösemi tanısı konulan ve ilik nakli bekleyen 3,5 yaşındaki Öykü Arin ile diğer lösemi hastaları için kök hücre ve kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Üç buçuk yaşındaki Öykü Arin için başlatılan ve tüm Türkiye'ye yayılan, Lösemili hastalara umut olmak için düzenlenen kök hücre ve kan bağışı kampanyasına Ataşehir Belediyesi'nden de destek geldi. Kampanya kapsamında belediye hizmet binası önüne Türk Kızılayı'nın bağış otobüsü geldi. Kızılay Ataşehir Şubesi iş birliğiyle düzenlenen kampanyaya Ataşehir Belediyesi personeli de büyük ilgi gösterdi.

Çalışanlar, Öykü Arin ve bütün lösemi hastalarına umut olmak adına gün boyunca kampanyaya destek vererek kök hücre ve kan bağışında bulundu. Aynı zamanda kampanyaya çok sayıda vatandaş da kan vererek destek oldu.

“ Her vatandaşın asli görevlerinden bir tanesi olduğuna inanıyoruz ”

Her verilen kanın bir can kurtaracağına inandıklarını dile getiren Ataşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Orhan Çerkes “ Kan bağışı bir sosyal sorumluluk. Her insanın kan bağışlaması gerektiğine inanıyorum. Her verilen bir kanın bir can kurtaracağı inancı içerisindeyiz. Kan acil değil de sürekli ihtiyacımız olan bir şey. Her vatandaşın asli görevlerinden bir tanesi olduğuna inanıyoruz. Vatandaşlarımız kan arama ihtiyacı olmadığı zamanlar kanın ne kadar değerli olduğu bilincine varması lazım. Kök hücre bağışı her zaman ihtiyaç duyulan bir bağış. İnsanların daha duyarlı olması lazım. Biz belediye çalışanları olarak her 6 ayda bir kan veriyoruz. “ diye konuştu.

Vatandaşlardan kan ve ilik bağışı çağrısı

Ataşehir Belediyesi'ni düzenlediği etkinlikten dolayı tebrik eden Sevda Yüksel “ Buraya İzmir'de bulunan Öykü Arin'e destek olmak amacıyla kök hücre bağışı yapmak üzere geldik. Bunun dışında tüm ilik tedavisi bekleyen hastalarımız için kök hücre ve kan bağışında bulunmaya geldik. Ataşehir Belediyesi'nin böyle bir şey yapmasından dolayı tebrik ediyorum. Tüm belediyelerimiz umarım bu kan bağışına bir şekilde başlatırlar. Birçok insan kan bağışında bulunur ve tüm hastalarımıza şifa olur “ dedi.

Ülkemizde ve dünyada ilik nakli bekleyen birçok insan olduğunu söyleyen Refika Kulkuloğlu “ Bugün burada kök hücre ve kan bağışı desteğine biz de destek olabilmek için geldik. Ülkemizde ve dünyada kök hücre ve ilik nakli bekleyen birçok kişi var. Bizde onlara bir fayda olabileceksek ne mutlu bize. Herkesi bu iş için davet ediyoruz. Bu çok önemli bir etkinlik “ dedi.

Sağlıklı herkes bağışçı olabilir

Ağırlığı 50 kg'ın üzerinde, 18-65 yaşları arasındaki sağlıklı her birey kök hücre bağışında bulunabilir. Kan veren kişilerden 2-3 tüp kan alınıyor. Alınan kanlar kayıt altına alındıktan sonra laboratuvara gönderiliyor. Bütün ön testleri yapılıyor ve uygun eşleşme bekleniyor. Ancak Hepatit B, Hepatit C,

AİDS ile Sifiliz gibi hastalıklara sahip olan kişiler kök hücre bağışında bulunamıyor. Tüm bu şartları sağlayan her sağlıklı birey kök hücre bağışçısı olabilir. Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi'nin (TÜRKÖK) Şubat 2018'de açıkladığı verilere göre, ülkemizde kemik iliği nakli bekleyen 963'ü çocuk, 871'i yetişkin olmak üzere toplam bin 834 hasta bulunuyor.