Ataşehir'de minik ressamların resim sergisi kapılarını açıyor

Ataşehir Belediyesi'nin “Sanat Eğitimlerini Mahallenize Getiriyoruz” projesinde, resimleri ile dünyaya renk katan çocukların birbirinden güzel eserleri 29 Mayıs'ta kapılarını açıyor.

Yeteneklerini ve hayal güçlerini ortaya çıkaran 7-12 yaş arası 200'e yakın çocuk, bir yıl boyunca büyük özveri ve emekle ürettikleri çalışmalarını sanatseverlerle buluşturacak. “Gelecek Sanat” ismiyle hazırlanan sergi Mustafa Saffet Kültür Merkezi'nde kapılarını ziyaretçilerine açıyor. Sanatın; yetenekli, donanımlı gelecek nesiller yetiştirmede çok önemli bir gücü olduğunu benimseyen Ataşehir Belediyesi; Mustafa Saffet Kültür Merkezi, İçerenköy Sanat Eğitim Merkezi, Kayışdağı Çocuk Merkezi ve Ferhatpaşa Bilim ve Sanat Merkezi'nde yarının aydınlık geleceği çocuklara, sanatla iç içe olabilecekleri bir ortam sunuyor. Sanatın iyileştirici ve kaynaştırıcı gücüne katkıda bulunmak isteyen tüm yurttaşlar sergiyi 5 Haziran'a kadar gezebilir.